Главный врач БСМП Виктор Филимонов призвал рязанцев носить маски и вакцинироваться

Его обращение опубликовано в группе медучреждения.

Главный врач Больницы скорой медицинской помощи Виктор Филимонов обратился к рязанцам в связи с пандемией коронавируса. Его обращение опубликовано в понедельник, 11 октября, в группе медучреждения .

«К сожалению, COVID-19 все еще остается непобежденным, и от нас с вами зависит, как скоро нам удастся побороть пандемию. Сейчас не время расслабляться и забывать про установленные правила безопасности. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, избегайте мест массового скопления людей и не пренебрегайте самым главным — вакцинацией — наиболее надежным методом борьбы с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Он также напомнил, что в случае плохого самочувствия стоит оставаться дома и вызвать врача на дом.

«Соблюдайте эти несложные правила, вакцинируйтесь, берегите себя и окружающих вас людей!» — заключил Филимонов.