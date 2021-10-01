Избиение рязанца в отделе полиции попало на видео

Происшествие случилось ночью 2 июля. Рязанца задержали и доставили в участок.

Избиение рязанца Дениса К в Советском РОВД города Рязани попало на видео. Происшествие случилось ночью 2 июля. Рязанца задержали и доставили в участок.

Там он вступил в словесную перепалку с дежурным полицейским, который хотел взять у него отпечатки пальцев. По мнению Дениса, тогда у правоохранителя возникла личная неприязнь к нему.

«Полицейский попросил меня пройти с ним в уборную, чтобы я помыл руки. Когда мы вышли в коридор, где не было камер видеонаблюдения, он стал бить меня», — вспоминает рязанец.

После удара полицейского, Денис упал на пол и попал в поле зрения камеры. Драка попала на видео. Полицейский написал заявления на Дениса и теперь ему может грозить до пяти лет заключения.

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