В Рязани охотники подстрелили трех волков
Сотрудники рязанского межрайонного общества охотников и рыболовов 7 и 8 января провели загонную охоту на волка. В результате за два дня егеря при помощи местных Криушинских охотников подстрелили трех волков.
Сотрудники рязанского межрайонного общества охотников и рыболовов 7 и 8 января провели загонную охоту на волка,
В результате за два дня егеря при помощи местных Криушинских охотников подстрелили трех волков.
Охота проходила под руководством председателя общества Юрия Паладийчука.