Следователи рассказали о причине смерти женщины в Милославском

Вскрытие показало, что смерть не носит криминальный характер. Точная причина гибели женщины будет установлена позже.

Стала известна причина смерти женщины в Милославском. О ней РЗН. инфо рассказал руководитель Скопинского МСО СУ СКР по Рязанской области Александр Рязанкин.

«Вскрытие показало, что смерть не носит криминальный характер. Точная причина гибели женщины будет установлена позже», — отметил Рязанкин.

Напомним, тело женщины обнаружили 7 января. Рядом находились пустые упаковки от лекарств. У девушки остались дети.