Рязанка рассказала, как погрузилась под воду и сломала ключицу на Лысой горе

«Черт нас дернул с подругой скатиться с горы на ватрушке вдвоем. Во время спуска увидела, что летим в торфяное болото перед Старицей. Я оттолкнула подругу в кусты, сама же нырнула туда полностью, вытаскивал нас муж подруги. В травмпункте выяснилось что у меня перелом со смещением ключицы, подруга цела», — рассказала девушка. По ее словам, она полностью погрузилась под воду. 11 января ей предстоит перенести операцию.