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Рязанка рассказала, как погрузилась под воду и сломала ключицу на Лысой горе
«Черт нас дернул с подругой скатиться с горы на ватрушке вдвоем. Во время спуска увидела, что летим в торфяное болото перед Старицей. Я оттолкнула подругу в кусты, сама же нырнула туда полностью, вытаскивал нас муж подруги. В травмпункте выяснилось что у меня перелом со смещением ключицы, подруга цела», — рассказала девушка. По ее словам, она полностью погрузилась под воду. 11 января ей предстоит перенести операцию.

Рязанка рассказала, как провалилась под лед и сломала ключицу на Лысой горе. Инцидент произошел во вторник, 5 января.

«Черт нас дернул с подругой скатиться с горы на ватрушке вдвоем. Во время спуска увидела, что летим в торфяное болото перед Старицей. Я оттолкнула подругу в кусты, сама же нырнула туда полностью, вытаскивал нас муж подруги. В травмпункте выяснилось что у меня перелом со смещением ключицы, подруга цела», — рассказала девушка. По ее словам, она полностью погрузилась под воду.

11 января ей предстоит перенести операцию.