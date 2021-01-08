Опубликована киберколядка из роликов о рязанской ферме на Марсе

Текст киберколядки написали Антоний Копенкин и Лилиана Буш, последняя придумала и аранжировку. Песню исполнил фольклорный ансамбль «Ваня».

Опубликована киберколядка из роликов о рязанской ферме на Марсе. Песню разместили на YouTube в четверг, 7 января.

Текст киберколядки написали Антоний Копенкин и Лилиана Буш, последняя придумала и аранжировку. Песню исполнил фольклорный ансамбль «Ваня».

Напомним, композиция прозвучала во втором новогоднем ролике о киберферме на Марсе. Первое видео сняли в селе Кисьва Пронского района Рязанской области.