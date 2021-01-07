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В Рязанской области обновили «ковидную» статистику
Оперштаб при рязанском правительстве обновил статистику по COVID-19 в районах. По состоянию на 7 января, в регионе выявили 19 095 случаев заражения.

Оперштаб при рязанском правительстве обновил статистику по COVID-19 в районах. По состоянию на 7 января, в регионе выявили 19 095 случаев заражения в

  • Рязани — 10181,
  • Рязанском районе — 757,
  • Скопине — 620,
  • Касимове — 536,
  • Ряжске — 448,
  • Рыбном — 395,
  • Касимовском районе — 377,
  • Сасове — 369,
  • Клепиковском районе — 340,
  • Скопинском районе — 287,
  • Рыбновском районе — 265,
  • Новомичуринске — 264,
  • Шиловском районе — 259,
  • Михайловском районе — 244,
  • Спасском районе — 244,
  • Михайлове — 235,
  • Шилове — 217,
  • Александро-Невском районе — 168,
  • Кораблине — 158,
  • Александро-Невском — 154,
  • Старожиловском районе — 157,
  • Захаровском районе — 129,
  • Сапожке — 130,
  • Сараевском районе — 128,
  • Спасске-Рязанском — 130,
  • Шацком районе — 128,
  • Чучкове — 117,
  • Сасовском районе — 117,
  • Старожилове — 111,
  • Милославском — 117,
  • Спас-Клепиках — 109,
  • Захарове — 105,
  • Сараях — 105,
  • Шацке — 101,
  • Милославском районе — 95,
  • Чучковском районе — 90,
  • Пронске — 83,
  • Ряжском районе — 80,
  • Пронском районе — 79,
  • Ухолове — 72,
  • Кораблинском районе — 67,
  • Путятине — 58,
  • Кадоме — 50,
  • Путятинском районе — 45,
  • Ермиши — 38,
  • Ухоловском районе — 30,
  • Ермишинском районе — 27,
  • Пителине — 24,
  • Сапожковском районе — 25,
  • Пителинском районе — 16,
  • Кадомском районе — 14.