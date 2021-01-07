В Рязанской области обновили «ковидную» статистику
Оперштаб при рязанском правительстве обновил статистику по COVID-19 в районах. По состоянию на 7 января, в регионе выявили 19 095 случаев заражения.
Оперштаб при рязанском правительстве обновил статистику по COVID-19 в районах. По состоянию на 7 января, в регионе выявили 19 095 случаев заражения в
- Рязани — 10181,
- Рязанском районе — 757,
- Скопине — 620,
- Касимове — 536,
- Ряжске — 448,
- Рыбном — 395,
- Касимовском районе — 377,
- Сасове — 369,
- Клепиковском районе — 340,
- Скопинском районе — 287,
- Рыбновском районе — 265,
- Новомичуринске — 264,
- Шиловском районе — 259,
- Михайловском районе — 244,
- Спасском районе — 244,
- Михайлове — 235,
- Шилове — 217,
- Александро-Невском районе — 168,
- Кораблине — 158,
- Александро-Невском — 154,
- Старожиловском районе — 157,
- Захаровском районе — 129,
- Сапожке — 130,
- Сараевском районе — 128,
- Спасске-Рязанском — 130,
- Шацком районе — 128,
- Чучкове — 117,
- Сасовском районе — 117,
- Старожилове — 111,
- Милославском — 117,
- Спас-Клепиках — 109,
- Захарове — 105,
- Сараях — 105,
- Шацке — 101,
- Милославском районе — 95,
- Чучковском районе — 90,
- Пронске — 83,
- Ряжском районе — 80,
- Пронском районе — 79,
- Ухолове — 72,
- Кораблинском районе — 67,
- Путятине — 58,
- Кадоме — 50,
- Путятинском районе — 45,
- Ермиши — 38,
- Ухоловском районе — 30,
- Ермишинском районе — 27,
- Пителине — 24,
- Сапожковском районе — 25,
- Пителинском районе — 16,
- Кадомском районе — 14.