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В районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19
По данным оперштаба при региональном правительстве, в среду, 6 января, в регионе выявили 18 965 случаев заражения.

В районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, в среду, 6 января, в регионе выявили 18 965 случаев заражения в

  • Рязани — 10131,
  • Рязанском районе — 752,
  • Скопине — 619,
  • Касимове — 532,
  • Ряжске — 444,
  • Рыбном — 395,
  • Касимовском районе — 374,
  • Сасове — 362,
  • Клепиковском районе — 333,
  • Ряжском районе — 80,
  • Пронском районе — 79,
  • Ухолове — 72,
  • Путятине — 58,
  • Кадоме — 48,
  • Путятинском районе — 45,
  • Ермиши — 38,
  • Ухоловском районе — 30,
  • Ермишинском районе — 27,
  • Пителине — 24,
  • Сапожковском районе — 25,
  • Пителинском районе — 16,
  • Кадомском районе — 14,
  • Александро-Невском районе — 168,
  • Кораблине — 158,
  • Александро-Невском — 154,
  • Старожиловском районе — 153,
  • Захаровском районе — 129,
  • Сапожке — 129,
  • Сараевском районе — 128,
  • Спасске-Рязанском — 130,
  • Шацком районе — 126,
  • Чучкове — 117,
  • Сасовском районе — 115,
  • Старожилове — 111,
  • Милославском — 111,
  • Спас-Клепиках — 108,
  • Захарове — 105,
  • Сараях — 104,
  • Шацке — 101,
  • Милославском районе — 94,
  • Чучковском районе — 90,
  • Пронске — 83,
  • Скопинском районе — 285,
  • Рыбновском районе — 263,
  • Новомичуринске — 256,
  • Шиловском районе — 254,
  • Михайловском районе — 242,
  • Спасском районе — 241,
  • Михайлове — 234,
  • Шилове — 213.