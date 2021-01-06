В районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19
По данным оперштаба при региональном правительстве, в среду, 6 января, в регионе выявили 18 965 случаев заражения.
В районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, в среду, 6 января, в регионе выявили 18 965 случаев заражения в
- Рязани — 10131,
- Рязанском районе — 752,
- Скопине — 619,
- Касимове — 532,
- Ряжске — 444,
- Рыбном — 395,
- Касимовском районе — 374,
- Сасове — 362,
- Клепиковском районе — 333,
- Ряжском районе — 80,
- Пронском районе — 79,
- Ухолове — 72,
- Путятине — 58,
- Кадоме — 48,
- Путятинском районе — 45,
- Ермиши — 38,
- Ухоловском районе — 30,
- Ермишинском районе — 27,
- Пителине — 24,
- Сапожковском районе — 25,
- Пителинском районе — 16,
- Кадомском районе — 14,
- Александро-Невском районе — 168,
- Кораблине — 158,
- Александро-Невском — 154,
- Старожиловском районе — 153,
- Захаровском районе — 129,
- Сапожке — 129,
- Сараевском районе — 128,
- Спасске-Рязанском — 130,
- Шацком районе — 126,
- Чучкове — 117,
- Сасовском районе — 115,
- Старожилове — 111,
- Милославском — 111,
- Спас-Клепиках — 108,
- Захарове — 105,
- Сараях — 104,
- Шацке — 101,
- Милославском районе — 94,
- Чучковском районе — 90,
- Пронске — 83,
- Скопинском районе — 285,
- Рыбновском районе — 263,
- Новомичуринске — 256,
- Шиловском районе — 254,
- Михайловском районе — 242,
- Спасском районе — 241,
- Михайлове — 234,
- Шилове — 213.