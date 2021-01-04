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Власти обновили «ковидную» статистику в районах Рязанской области
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в районах области. По состоянию на 4 января, в регионе выявили 18 698 случаев заражения.

Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в районах области. По состоянию на 4 января, в регионе выявили 18 698 случаев заражения в

  • Рязани — 10 037,
  • Рязанском районе — 745,
  • Скопине — 595,
  • Касимове — 520,
  • Ряжске — 439,
  • Рыбном — 390,
  • Касимовском районе — 370,
  • Сасове — 358,
  • Клепиковском районе — 331,
  • Скопинском районе — 277,
  • Новомичуринске — 252,
  • Рыбновском районе — 259,
  • Шиловском районе — 248,
  • Михайловском районе — 238,
  • Спасском районе — 222,
  • Шилове — 210,
  • Михайлове — 230,
  • Александро-Невском районе — 167,
  • Кораблине — 156,
  • Александро-Невском — 154,
  • Старожиловском районе — 153,
  • Сараевском районе — 128,
  • Захаровском районе — 127,
  • Спасске-Рязанском — 122,
  • Сапожке — 126,
  • Шацком районе — 120,
  • Чучкове — 117,
  • Сасовском районе — 114,
  • Старожилове — 110,
  • Милославском — 104,
  • Сараях — 104,
  • Спас-Клепиках — 104,
  • Захарове — 103,
  • Шацке — 93,
  • Чучковском районе — 89,
  • Милославском районе — 90,
  • Ряжском районе — 80,
  • Пронске — 82,
  • Пронском районе — 78,
  • Ухолове — 69,
  • Кораблинском районе — 65,
  • Путятине — 57,
  • Кадоме — 48,
  • Путятинском районе — 45,
  • Ермиши — 38,
  • Ухоловском районе — 30,
  • Ермишинском районе — 27,
  • Пителине — 24
  • Сапожковском районе — 24,
  • Пителинском районе — 16,
  • Кадомском районе — 13.