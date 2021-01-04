Власти обновили «ковидную» статистику в районах Рязанской области
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в районах области. По состоянию на 4 января, в регионе выявили 18 698 случаев заражения.
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в районах области. По состоянию на 4 января, в регионе выявили 18 698 случаев заражения в
- Рязани — 10 037,
- Рязанском районе — 745,
- Скопине — 595,
- Касимове — 520,
- Ряжске — 439,
- Рыбном — 390,
- Касимовском районе — 370,
- Сасове — 358,
- Клепиковском районе — 331,
- Скопинском районе — 277,
- Новомичуринске — 252,
- Рыбновском районе — 259,
- Шиловском районе — 248,
- Михайловском районе — 238,
- Спасском районе — 222,
- Шилове — 210,
- Михайлове — 230,
- Александро-Невском районе — 167,
- Кораблине — 156,
- Александро-Невском — 154,
- Старожиловском районе — 153,
- Сараевском районе — 128,
- Захаровском районе — 127,
- Спасске-Рязанском — 122,
- Сапожке — 126,
- Шацком районе — 120,
- Чучкове — 117,
- Сасовском районе — 114,
- Старожилове — 110,
- Милославском — 104,
- Сараях — 104,
- Спас-Клепиках — 104,
- Захарове — 103,
- Шацке — 93,
- Чучковском районе — 89,
- Милославском районе — 90,
- Ряжском районе — 80,
- Пронске — 82,
- Пронском районе — 78,
- Ухолове — 69,
- Кораблинском районе — 65,
- Путятине — 57,
- Кадоме — 48,
- Путятинском районе — 45,
- Ермиши — 38,
- Ухоловском районе — 30,
- Ермишинском районе — 27,
- Пителине — 24
- Сапожковском районе — 24,
- Пителинском районе — 16,
- Кадомском районе — 13.