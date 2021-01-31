\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 31
Пнд, 01
-7°
Втр, 02
-8°
ЦБ USD 76.25 0.06 30/01
ЦБ EUR 92.3 0.17 30/01
Нал. USD 73.6 / 78.11 10:40
Нал. EUR 89.56 / 94.53 10:40
Новости
Коронавирус
Публикации
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 2021 19:09
7 555
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
7 745
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
12 581
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
20 535
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Видео: в Рязани во время митинга задерживают людей
Задержания людей начались около гостиницы «Амакс» на Первомайском проспекте, после того, как шествующие начали скандировать лозунги. До его этого люди молча стояли на площади Победы, а затем отправились в сторону площади Ленина. Всего собралось около 150 человек.

Задержания во время митинга попали на видео. Ролик в воскресенье, 31 декабря, прислал корреспондент с места событий.

Задержания людей начались около гостиницы «Амакс» на Первомайском проспекте, после того, как шествующие начали скандировать лозунги. До этого люди молча стояли на площади Победы, а затем отправились в сторону площади Ленина. Всего собралось около 150 человек.

Первые задержания проводились из-за спин, но без применения дубинок. Задержания продолжились около дома Художника, где митингующих заблокировали на тротуаре со всех сторон силовики.