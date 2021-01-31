Видео: в Рязани во время митинга задерживают людей

Задержания людей начались около гостиницы «Амакс» на Первомайском проспекте, после того, как шествующие начали скандировать лозунги. До его этого люди молча стояли на площади Победы, а затем отправились в сторону площади Ленина. Всего собралось около 150 человек.

Задержания во время митинга попали на видео. Ролик в воскресенье, 31 декабря, прислал корреспондент с места событий.

Задержания людей начались около гостиницы «Амакс» на Первомайском проспекте, после того, как шествующие начали скандировать лозунги. До этого люди молча стояли на площади Победы, а затем отправились в сторону площади Ленина. Всего собралось около 150 человек.

Первые задержания проводились из-за спин, но без применения дубинок. Задержания продолжились около дома Художника, где митингующих заблокировали на тротуаре со всех сторон силовики.