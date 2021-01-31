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В Рязанской области 1 февраля похолодает до -8 градусов
В Рязанской области 1 февраля ночью похолодает до -8 градусов. Днем будет −6…−1 градусов. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки

В Рязанской области в понедельник, 1 февраля, ночью температура воздуха опустится от 3 до 8 градусов мороза. Днем будет −6…−1 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки — снег, мокрый снег, дождь. Ожидается гололед.

На дорогах гололедица, местами снежный накат. Ветер южной четверти, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с.