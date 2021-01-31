В Рязанской области 1 февраля похолодает до -8 градусов

В Рязанской области 1 февраля ночью похолодает до -8 градусов. Днем будет −6…−1 градусов. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки