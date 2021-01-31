В Рязани на улице Мервинской сгорели жилой дом, хозпостройка и автомобиль

В Рязани ликвидировали пожар на улице Мервинской, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Сгорели жилой дом, хозпостройка и автомобиль.

В Рязани в 18:19 ликвидировали пожар на улице Мервинской, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Звонок о возгорании поступил 31 января в 17:02. Сгорел жилой кирпичный дом, площадь пожара составила 125 кв. м. Также огонь повредил хозпостройку и уничтожил автомобиль.

Пострадавших нет.

По словам очевидцев, дом был очень ветхим, в нем жила одна пожилая женщина. Пожар мог случиться из-за старой проводки.

Напомним, видеозапись с места ЧП опубликовали в социальных сетях.