В Рязани отремонтировали выбоины на Михайловском шоссе

В Рязани отремонтировали выбоины на Михайловском шоссе. Работы велись в ночь на 31 января. Для ремонта используется литая асфальтобетонная смесь, которую можно применять при пониженных температурах.

В Рязани более 70 кв. метров дороги отремонтировали в ночь на 31 января. Работы шли на Михайловском шоссе и на улице Октябрьской. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Работали две бригады МБУ «Дирекция благоустройства города».

Ремонт выбоин проходит в основном в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. Для ремонта используется литая асфальтобетонная смесь. Ее можно применять при пониженных температурах до -30 градусов, а при устройстве асфальта — до -10 градусов.