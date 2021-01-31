В Рязани оцепили двор на улице Шевченко

В Рязани вечером в воскресенье, 31 января, правоохранители оцепили двор на улице Шевченко. Причиной стал бесхозный предмет.

В Рязани вечером в воскресенье, 31 января, правоохранители оцепили двор на улице Шевченко. Причиной стал бесхозный предмет, сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Во дворе находилась бесхозная коробка с вещами.

На месте работали полицейские и кинологи с собаками. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает, оцепление уже снято.