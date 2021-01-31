В Петербурге задержали рэпера Оксимирона

Рэпера Оксимирона задержали в Петербурге на несанкционированном митинге в воскресенье, 31 января. Его везут в полицию.

Рэпера Оксимирона задержали в Петербурге на несанкционированном митинге в воскресенье, 31 января. Его везут в полицию, сообщила РИА Новости менеджер певца Евгения Муродшоева.

«Сейчас решается вопрос, нужна ли Оксимирону какая-то помощь, решение юридических вопросов», — добавила она.

Музыкант пришел на митинг в свой день рождения.

Напомним, в воскресенье, 31 января, в Петербурге, Москве, Рязани и других городах России проходят несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального.

Ранее МВД России напомнило, что несогласованные митинги незаконны, и за призывы к ним полиция будет привлекать к ответственности.