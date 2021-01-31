В Канищево вызвали пожарных из-за сгоревших макарон

В рязанском районе Канищево жильцы дома вызвали пожарных из-за дыма в подъезде. Выяснилось, что на плите у соседей горели макароны. Пожар удалось вовремя предотвратить.

В Рязани жильцы дома вызвали пожарных из-за сильного дыма в доме на улице Интернациональной, 24. Он шел из квартиры и заполнил подъезд. Пост об этом опубликован в группе района Канищево «ВКонтакте» в воскресенье, 31 января.

«Вызвали пожарных, слава богу, все обошлось. Воняло, и стоял дым во всем подъезде», — сообщает автор поста.

Причиной задымления оказались забытые на плите макароны.

Пожарные вовремя успели предотвратить ЧП.