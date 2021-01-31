МЧС выпустили метеопредупреждение для жителей Рязанской области

МЧС выпустили метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Ночью на территории области местами сохранится усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с, на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега.

Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра и налипании мокрого снега 1 февраля. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

Ночью на территории области местами сохранится усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с, на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега.

Рязанцев призвали соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.

Водителей просят быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.