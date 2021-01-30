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Видео: в Окском заповеднике семь кабанят остались без матери
В Окском заповеднике семь кабанят остались сиротами. О семье животных рассказала старший научный сотрудник Окского заповедника Надежда Панкова на своей странице «ВКонтакте». В посте опубликовано видео, полученное благодаря фотоловушке.

В Окском заповеднике семь кабанят остались сиротами. О семье животных рассказала старший научный сотрудник Окского заповедника Надежда Панкова на своей странице «ВКонтакте». В посте опубликовано видео, полученное благодаря фотоловушкам.

Она рассказала, что кабанят семеро, с декабря они ходят без матери. Возможно, та утонула в полынье или погибла в соседнем охотхозяйстве.

«Кабанята ходят дружным табунком, смешные, неуклюжие, гривастенькие. Им месяцев 8-9 сейчас, а для кабанов это что-то вроде раннего подросткового возраста. На уме у них еще игры, от избытка резвости взбрыкивают и пихаются, — написала Надежда Панкова. — Оставшись без матери, мохнатые дети ходят по привычным маршрутам, чешутся о чесалки. Ищут позапрошлогодние желуди в дубраве. В тростнике делают гнездо, и в нем греют друг друга боками. В общем и целом, они уже знают, как надо жить».

Сотрудница заповедника отметила, что кто-то из животных должен стать главным в группе, взять на себя роль лидера, чтобы весь выводок дожил до весны.

Напомним, в начале января Окский государственный природный биосферный заповедник на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором собраны лучшие кадры за 2020 год, полученные с помощью фотоловушек.