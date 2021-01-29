Скончался участник Великой Отечественной войны Александр Рябцев

Александр Рябцев — полковник в отставке, писатель-фронтовик, автор мемуарной литературы о военном времени, трилогии «Жизнь прожить не поле перейти», кавалер многих воинских наград и государственных знаков отличия. Он участвовал в Курской и Сталинградской битвах.

Скончался участник Великой Отечественной войны Александр Спиридонович Рябцев. Он умер на 100-м году жизни, сообщили «Рязанские ведомости».

Александр Рябцев — полковник в отставке, писатель-фронтовик, автор мемуарной литературы о военном времени, трилогии «Жизнь прожить не поле перейти», кавалер многих воинских наград и государственных знаков отличия. Он участвовал в Курской и Сталинградской битвах.

Коллектив регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей» выразил глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью мужчины.

«Александр Спиридонович навсегда останется в нашей памяти образцом высокого патриотизма, воинской доблести, самоотверженной и беззаветной любви к Родине», — говорится в сообщении.