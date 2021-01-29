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Школа, ФАПы, десяток пристроек. В этом году на территории Рязанской области появится двадцать новых соцобъектов
Каждый ФАП, согласно представленной информации, будет размещаться на площади 83,56 кв. м. Сразу несколько реализуемых сейчас проектов планируется завершить в 2022 году.

В наступившем году в регионе планируют сдать в эксплуатацию около двух десятков социально значимых объектов. Об этом РЗН. инфо сообщили в минстрое Рязанской области.

В частности, планируется закончить возведение фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах Караулово (Путятинский район), Морозовы-Борки (Сапожковский район), Остро-Пластиково (Чучковский район) и Федякино (Рыбновский район).

Каждый ФАП, согласно представленной информации, будет размещаться на площади 83,56 кв. м.

В 2021 году завершится строительство школы на 500 мест в Сасове, детского сада на 60 мест в селе Поляны Рязанского района и двух домов культуры в селах Ямбирно Шацкого района и Ровное Рязанского района на 200 и 150 мест соответственно.

Появятся пристройки сразу к десяти дошкольным учреждениям Рязани, а именно — детским садам № 7, 10, 76, 99, 110,121, 131,136, 147, 149.

Также будут сданы в эксплуатацию два ясельных комплекса на 60 мест каждый.

Оба объекта расположены в Рязани на улицах Бирюзова и Бугровка.

Сразу несколько реализуемых сейчас проектов планируется завершить в 2022 году. Это крытый футбольный манеж в рязанском микрорайоне Мервино площадью 10 340 квадратных метров, главный корпус областного онкодиспансера в микрорайоне Горооща на 250 мест, школа на 1100 мест в микрорайоне Кальное и дом престарелых и инвалидов на 150 мест в поселке Елатьма.