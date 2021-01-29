Названа дата отмены «дистанционки» в вузах
Глава Минобрнауки Валерия Фалькова подписала приказ, согласно которому очная форма обучения возвращается в подведомственные министерству вузы. Приказ вступает в силу с 7 февраля 2021 года.
Глава Минобрнауки Валерия Фалькова подписала
При этом учебным заведениям необходимо предпринять профилактические меры, рекомендованные Роспотребнадзором. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры.
Учебным заведениям, не подчиняющимся Минобрнауки, рекомендовали вернуть очные занятия, исходя из эпидемической ситуации.
Приказ вступает в силу с 7 февраля 2021 года.
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