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Видео: рязанка прошла по превратившемуся в озеро пешеходному переходу
Женщина сняла видео, чтобы привлечь внимание к проблемам пешеходов. Она призвала городские власти делать дороги так, чтобы они были доступными не только для водителей.

Рязанка Ангелина Левакова прошла по превратившемуся в озеро переходу. Женщина сняла видео, чтобы привлечь внимание к проблемам пешеходов. Она призвала городские власти делать дороги так, чтобы они были доступными не только для водителей.

На ролике видно, что на «зебре» уровень воды местами поднимается выше щиколоток женщины. После «заплыва» рязанка сняла обувь и перед камерой вылила попавшую туда воду.

«У дороги есть две составляющие: водитель и пешеход. Поднимая вопрос ремонта дорог, мы поднимаем не только их состояние, но еще и удобство пешеходов: мам с колясками, детей и пожилых людей", — пояснила горожанка.