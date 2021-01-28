Ученые нашли слабое место коронавируса

Ученые из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета нашли слабое место коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал MedicalXpress.

Ученые из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета нашли слабое место коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал MedicalXpress.

Исследования показали, что у SARS-CoV-2 есть особый фермент — экзорибонуклеаза nsp14-ExoN. Он помогает вирусу корректировать ошибки, возникающие при репликации генома, и дает возможность эволюционировать.

По мнению ученых, этот фермент — слабое место коронавируса. Если разработать лекарство, способное заблокировать действие фермента, вирус потеряет способность к рекомбинации и полностью «отключится».