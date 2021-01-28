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Мэрия отчиталась о ямочном ремонте на Северной окружной
Работами занимались десять сотрудников и пять единиц техники дирекции благоустройства. Ямы заливают литой асфальтобетонной смесью. Отмечается, что ее можно применять при морозах до -30 градусов.

Мэрия отчиталась о ямочном ремонте на Северной окружной. По данным дирекции благоустройства, в ночь на четверг, 28 января, там и на Михайловском шоссе отремонтировали 96 квадратных метров.

Работами занимались десять сотрудников и пять единиц техники дирекции благоустройства.

«Мероприятия по приведению участков автодорог в нормативное состояние будут продолжены в ближайшие дни», — отметила мэрия.

Ямы заливают литой асфальтобетонной смесью. Отмечается, что ее можно применять при морозах до -30 градусов.

С начала года в Рязани ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью провели на площади более тысячи квадратных метров дорог.

«Аварийные участки выявляются во время объездов, кроме того, МБУ „ДБГ“ оперативно реагирует на обращения граждан, поступающие через социальные сети и на телефон диспетчерской 70-12-93», — уточнили в администрации города.

Напомним, в соцсетях в четверг, 28 января, сообщали, что на Северной окружной шесть машин пробили колеса из-за ям.