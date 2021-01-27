В Москве ресторанам и клубам разрешили работать по ночам

В среду, 27 января, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем блоге.

В среду, 27 января, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем блоге .

В частности, предприятиям общественного питания, ночным клубам, барам, караоке, боулингам и другим организация индустрии отдыха и развлечений разрешили работать по ночам — с 23:00 до 6:00. При этом они все еще обязаны соблюдать требования по рассадке посетителей и санитарный режим.

Также перевод не менее 30% сотрудников на «дистанционку» перестает быть обязательным и становится рекомендательным.

Решение о формате обучения в вузах примут до 6 февраля.

Собянин отметил, что пандемия идет на спад, но вероятность заражения коронавирусом все еще существует. «Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность», — подчеркнул он.