В Михайлове скончалась врач Ольга Аканова

В Михайлове скончалась врач Октябрьской больницы Ольга Аканова. Об этом стало известно в среду, 27 января.

В Михайлове скончалась врач Октябрьской больницы Ольга Аканова. Об этом стало известно в среду, 27 января.

«Ольга Юрьевна врач высшей категории, отличник здравоохранения и прекрасный человек. Она навсегда останется для нас примером безграничной преданности профессии, мудрости и милосердия. Выражаем соболезнования родным и близким», — написали сотрудники больницы.