Любимов прокомментировал несанкционированную акцию 23 января

Он отметил, что большинство участников событий — молодежь, «которая с трудом представляет нелегкое положение страны в период 90-х годов прошлого столетия, а также те серьезные усилия, которые необходимо было приложить для дальнейшего восстановления и развития государства». Любимов обратился к родителям молодых людей, студентов и попросил поговорить с детьми, рассказать, как было раньше и выяснить, чем они конкретно недовольны и чего добиваются.

Во вторник, 26 января, на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов прокомментировал несанкционированную акцию, которая прошла в Рязани 23 января.

Он отметил, что акции, организованные по всей стране, были незаконными.

«Вышли люди на несанкционированный митинг. Есть процедура, которая прописана в федеральном и региональном законодательстве и должна соблюдаться в любом случае. По закону должна была быть подана заявка, и эту заявку должны были одобрить, — сказал Николай Любимов. — Люди вышли в защиту человека, который нарушил закон, да еще и сами закон нарушили».

Он отметил, что большинство участников событий — молодежь, «которая с трудом представляет нелегкое положение страны в период 90-х годов прошлого столетия, а также те серьезные усилия, которые необходимо было приложить для дальнейшего восстановления и развития государства».

«Надеюсь, что многие участники несанкционированной акции осознали, что были не правы», — сказал губернатор.

Он обратился к родителям молодых людей, студентов и попросил поговорить с детьми, рассказать, как было раньше и выяснить, чем они конкретно недовольны и чего добиваются.

«Обращаюсь также к молодым людям: давайте поступать осмотрительно и предлагать, как исправить ту или иную проблему, как бороться с тем, что вам не нравится», — отметил Любимов.

Губернатор поручил министерству образования и молодежной политики Рязанской области совместно с патриотическими центрами и общественными организациями активизировать воспитательную работу с молодежью.

По словам Николая Любимова, анализ мнений показывает, что многие не смогли объяснить, зачем они вообще пришли.

Кроме того, были случаи нападения на сотрудников правоохранительных органов, отметили в сообщении.

«В Рязани прошло все относительно спокойно, были задержанные, среди которых и несовершеннолетние, их сразу отпускали без оформления протокола, ограничиваясь беседой, — сказал губернатор. — Были и злостные зачинщики. Думаю, правоохранительные органы вместе с судами оценят их поведение в соответствии с законом».

Напомним, рязанцы вышли на несанкционированный митинг в субботу, 23 января.