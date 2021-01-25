Владимир Путин заявил о возможности снятия ограничений по коронавирусу
Эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, отметил президент. Об этом он сказал в понедельник, 25 января.
В понедельник, 25 января, Владимир Путин заявил о том, что в России появилась возможность аккуратно снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
Эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, отметил президент. «Количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел, количество инфицированных снижается», — сказал Путин.