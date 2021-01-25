В полиции рассказали о ДТП с асфальтоукладчиком на Московском шоссе
В отношении лиц, ответственных за перевозку груза, возбуждено дело об административном нарушении.
В полиции прокомментировали ДТП с асфальтоукладчиком на Московском шоссе, которое произошло 25 января.
По предварительной информации, водитель не закрепил груз (буровую установку), поэтому автомобиль упал на проезжую часть. Пострадавших нет.
В отношении лиц, ответственных за перевозку груза, возбуждено дело об административном нарушении.