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В полиции рассказали о ДТП с асфальтоукладчиком на Московском шоссе
В отношении лиц, ответственных за перевозку груза, возбуждено дело об административном нарушении.

В полиции прокомментировали ДТП с асфальтоукладчиком на Московском шоссе, которое произошло 25 января.

По предварительной информации, водитель не закрепил груз (буровую установку), поэтому автомобиль упал на проезжую часть. Пострадавших нет.

В отношении лиц, ответственных за перевозку груза, возбуждено дело об административном нарушении.