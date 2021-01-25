Скончался художник музея Рязанского кремля Евгений Богданов

Богданов известен как художник-создатель музейных экспозиций и выставок, проектировщик музейной среды. В числе его работ — создание выставки «Маяковский и Хлебников», выставки «Маяковский и производственное искусство».

Скончался художник музея Рязанского кремля Евгений Богданов. Об этом в субботу, 23 января, сообщил сайт музея.

Богданов известен как художник-создатель музейных экспозиций и выставок, проектировщик музейной среды. В числе его работ — создание выставки «Маяковский и Хлебников», выставки «Маяковский и производственное искусство», создание проектов и экспозиций: «Открытие русских мореплавателей в Мировом океане», Музей Мирового океана, «П.С. Нахимов» и другие в России и за рубежом.

«Все, кто бывал в нашем музее, наверняка запомнили и экспозицию, посвященную эпизодам военной истории России, и Древнюю Рязань, и Рязань губернскую. Именно благодаря художественному решению экспозиций наш музей имеет свое запоминающееся лицо, остается в памяти посетителя, — говорится в сообщении. — Сотрудники музея вспоминают совместную работу как трудное, счастливое время творческой напряженной работы».