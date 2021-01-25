Рязанка узнала из сообщений в СМИ, что ее разыскивают за долги

Долг женщины в пользу несовершеннолетних детей составил около миллиона рублей. О задолженности ей сообщили родственники.

Рязанские приставы смогли найти должницу Светлану Водорезову после публикаций в СМИ. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Долг женщины в пользу несовершеннолетних детей составил около миллиона рублей. Она пришла в Клепиковское районное отделение УФССП в новогодние праздники.

Она сообщила, что знала об обязанности выплачивать алименты, но пришла к приставу после того, как о розыске ей сказали родственники.

Женщина отметила, что работает в Москве и планирует выплачивать деньги.

Приставы подчеркнули, что найти должницу удалось благодаря публикациям в СМИ.