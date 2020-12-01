Рязанку объявили в розыск за неуплату алиментов

Жительница клепиковского поселка Тума 1976 года рождения не выплачивает деньги на содержание дочери 2007 года рождения и сына 2005 года рождения. По месту жительства и месту регистрации судебные приставы женщину найти не могут.

Судебные приставы объявили в розыск за неуплату алиментов рязанку Светлану Водорезову. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Жительница клепиковского поселка Тума 1976 года рождения не выплачивает деньги на содержание дочери 2007 года рождения и сына 2005 года рождения.