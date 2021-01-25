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Пожар в рязанской многоэтажке потушили
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сигнал поступил в 17:25, в 17:50 огонь локализовали. Напомним, горела квартира на втором этаже.

Пожар в доме №20 по улице Советской Армии потушили. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сигнал поступил в 17:25, в 17:50 огонь локализовали.

Также по данным ведомства, на вызов выехали три расчета. 30 человек сами эвакуировались из дома.

Отметим, что на фото и видео, которые прислали в редакцию местные жители, видна только одна пожарная машина, эвакуированных людей на улице нет.

Напомним, горела квартира на втором этаже.