Двоих рязанцев осудили за нарушение масочного режима
Установлено, что мужчины нарушили правила поведения при введении режима повышенной готовности. В отношении них возбудили дело по части 1 статьи 20.6.1 КоАП.
Двоих рязанцев осудили за нарушение масочного режима. Об этом сообщила
Установлено, что мужчины нарушили правила поведения при введении режима повышенной готовности. В отношении них возбудили дело по части 1 статьи 20.6.1 КоАП.
К смягчающим обстоятельствам суд отнес признание вины, к отягчающим — привлечения к административной ответственности за нарушение общественного порядка и безопасности.
Каждому рязанцу суд назначил штраф в размере тысячи рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.