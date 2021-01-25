Двоих рязанцев осудили за нарушение масочного режима

Установлено, что мужчины нарушили правила поведения при введении режима повышенной готовности. В отношении них возбудили дело по части 1 статьи 20.6.1 КоАП.

Двоих рязанцев осудили за нарушение масочного режима. Об этом сообщила пресс-служба Советского райсуда.

Установлено, что мужчины нарушили правила поведения при введении режима повышенной готовности. В отношении них возбудили дело по части 1 статьи 20.6.1 КоАП.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес признание вины, к отягчающим — привлечения к административной ответственности за нарушение общественного порядка и безопасности.

Каждому рязанцу суд назначил штраф в размере тысячи рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.