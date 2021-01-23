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В Шацком районе почти полгода продолжаются поиски пропавшей женщины
В Шацком районе осенью 2020 года пропала 31-летняя женщина. Информацию о пропавшей разместил добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Смагина Мария Владимировна 1989 года рождения пропала в селе Ямбирно Шацкого района Рязанской области, сообщили в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». С 6 сентября 2020 года местонахождение женщины неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 168 см, среднего телосложения, волосы русые крашеные, стрижка длиной до плеч, глаза карие. На ней были серая шерстяная туника, белая футболка, черные брюки, красные кеды. С собой у женщины была белая кожаная сумка с красными полосами.

В поисках просят помочь всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшей.