В Рязани закупили 20 снегоуборщиков

В Рязани закупили 20 снегоуборщиков. Новая техника работает на бензине с октановым числом 92 и предназначена для уборки снега и наледи. Ширина захвата уборочной полосы — 60 сантиметров.

В Рязани закупили 20 снегоуборщиков, сообщается на сайте мэрии. Ранее замглавы администрации Владимир Бурмистров дал указание Дирекции благоустройства начать оптимизацию работы и переходить с ручного труда на технологический, а также рассмотреть вопрос обновления техники малой механизации.

Интеллектуальные снегоуборщики с65 «Мобил к» передадут бригадам, которые убирают городские территории.

Новая техника работает на бензине с октановым числом 92 и предназначена для уборки снега и наледи. Ширина захвата уборочной полосы — 60 сантиметров. Снегоуборщики помогут быстрее и качественнее убирать пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и другие территории, по которым затруднен проезд для трактора-щетки. Новую технику опробовали в работе во время уборки города в субботу, 23 января.