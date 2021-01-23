В Рязани активисты вышли на народный субботник

В Рязани активисты вышли на народный субботник. Народные субботники проходят во дворах, поселках, на территориях местных инициатив. Жители помогают чистить город от снега.

В поддержку предложения администрации Рязани о проведении зимних субботников активисты общественного самоуправления проводят уборку снега 23 января. Народные субботники проходят во дворах, поселках, на территориях местных инициатив, сообщается на сайте мэрии.

Субботник прошел в том числе на территории Сквера белых журавлей в Канищево.

«Этот сквер — наша инициатива. Здесь не все до конца благоустроено, предстоит еще многое сделать. Конечно, мы заботимся о сквере и зимой. Взяли лопаты и вышли убирать снег. Чувствуешь свою причастность к общему делу», — отметила активист, общественный жилищный инспектор Татьяна Мосякова.

В течение дня на территориях общественного самоуправления пройдут более 50 субботников. Жителей просят присоединяться к уборке в своих дворах и поселках.