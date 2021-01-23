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В Новомичуринске во время драки со стрельбой пострадали двое мужчин
В Новомичуринске во время драки со стрельбой пострадали двое мужчин. Это случилось 23 января, в субботу, около 2:00.

В Новомичуринске произошла драка со стрельбой и погоней, пострадали двое молодых людей. Инцидент произошел в субботу, 23 января, около 2:00, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Два брата возвращались домой на улицу Волкова. У подъезда их поджидала группа молодых людей спортивного телосложения. Между мужчинами завязалась ссора — спортсмены собирались проучить братьев якобы за их неуважительное отношение к знакомой девушке. В братьев начали стрелять из травматического оружия, после избили кулаками.

По словам местных жителей, утром во двор приехали сотрудники полиции. Снег на площадке был в крови.

Один из братьев госпитализирован в Новомичуринскую межрайонную больницу с тяжелыми травмами головы и ноги, второй пострадал от выстрела из пневматики, но находится дома.

Полиция проводит проверку. Подозреваемые известны.