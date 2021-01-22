Рязанский губернатор привился от COVID-19

В пятницу, 22 января, рязанский губернатор Николай Любимов привился от COVID-19. Прививку ему сделали в поликлинике больницы №2 ОКБ имени Семашко, сообщил сайт регионального правительства.

В пятницу, 22 января, рязанский губернатор Николай Любимов привился от COVID-19. Прививку ему сделали в поликлинике больницы №2 ОКБ имени Семашко, сообщил сайт регионального правительства.

Любимов ознакомился с тем, как в поликлинике организована вакцинация от коронавируса. После измерения температуры он посетил смотровой и прививочный кабинеты, а также кабинет наблюдения после вакцинации.

Главврач Людмила Сорокина пояснила, что вакцинация проводится по предварительной записи. Пункт работает ежедневно. Уже привили более 150 человек.

Каждого пришедшего на вакцинацию встречает медработник, затем осматривает врач и при отсутствии противопоказаний направляет в прививочный кабинет. После вакцинации пациент находится под наблюдением медиков в течение получаса. На руки ему выдают памятку с описанием возможных побочных действий, номером телефона для связи и датой второго этапа вакцинации.

Губернатор поговорил с теми, кто пришел на вакцинацию от COVID-19. Прививку, в числе прочих, сделал глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий.

«Призываю всех не откладывать вакцинацию. Это очень важно, — призвал глава региона. — Как видите, я и министр здравоохранения тоже сегодня сделали прививку. Многие люди уже прошли этот процесс или только собираются. Мы обязательно об этом будем говорить, чтобы рязанцы видели, что прививка — это не страшно, а очень важно и необходимо для того, чтобы защитить себя и своих близких».

Губернатор отметил, что сейчас ежедневно прививают порядка 120 человек.

«Процесс организован понятно и логично. Думаю, что уже в понедельник, 25 января, мы должны выйти на количество 500 человек в день. А через неделю постараемся увеличить до тысячи. Понятно, что мы зависим от поставок вакцины „Гам-КОВИД-Вак“ с федерального уровня. Сейчас у нас порядка 15 тысячи доз в наличии», — подчеркнул глава области.

По его словам, в ближайшее время регион получит еще 45 тысяч доз вакцины.

«Производство в стране увеличивается, и, соответственно, поставки к нам будут в полном объеме осуществляться. Надеюсь, что люди среагирует позитивно, потому что прививка — это сейчас единственное, что может избавить нас от пандемии», — сказал Любимов.

Сейчас в области работают 11 пунктов вакцинации, с 25 января их число увеличат до 33. Кроме того, запустят мобильные пункты, которые отправят в населенные пункты, где нет поликлиник и больниц.