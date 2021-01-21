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Ремонт рязанского «дома без крыши» сдвинулся с мертвой точки
Накануне на РЗН. инфо вышла публикация о затянувшемся ремонте дома в центре Рязани. Жители рассказали, что в октябре 2020 года строители разобрали крышу здания, после чего работы прекратились. В течение нескольких месяцев квартиры и лестничные площадки заливало кашей из воды, голубиного помета и строительного мусора.

В четверг, 21 января, после длительного простоя возобновился капитальный ремонт кровли дома по адресу площадь 26 Бакинских комиссаров, 3. Об этом сообщила жительница пятиэтажки Ольга Прокофьева.

«Зашевелились быстренько. Вчера дотемна работали на крыше. Сегодня утром сфотографировала результат», — прокомментировала Ольга. Женщина уточнила, что буквально за один день над третьим подъездом возвели каркас кровли, осталось установить стропила над четвертым подъездом. Кроме того, работы еще не начинались над первым и вторым подъездами, крышу пока не демонтировали. «Там жильцы с ужасом ждут начала ремонта, глядя, как над нами поиздевались», — сказала Ольга.

Напомним, накануне на РЗН. инфо вышла публикация о затянувшемся ремонте дома в центре Рязани. Жители рассказали, что в октябре 2020 года строители разобрали крышу здания, после чего работы прекратились. В течение нескольких месяцев квартиры и лестничные площадки заливало кашей из воды, голубиного помета и строительного мусора.