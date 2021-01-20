В Рязани женщина выпала из окна на шестом этаже
В среду, 20 января, под окнами дома на улице Магистральной обнаружили 67-летнюю женщину, которая выпала из окна своей квартиры на шестом этаже.
В Рязани женщина выпала из окна. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В среду, 20 января, под окнами дома на улице Магистральной обнаружили 67-летнюю женщину, которая выпала из окна своей квартиры на шестом этаже.
Пострадавшую с травмами госпитализировали. Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка.