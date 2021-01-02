Глава МИД Китая рассказал об еще одной версии происхождения COVID-19

Глава МИД Китая рассказал об еще одной версии происхождения COVID-19. Ван И заявил, что все больше исследований говорит о том, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру.

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что все больше исследований говорит о том, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру. Слова министра передает 2 января ИА REGNUM.

Ван И напомнил, что Китай первым сообщил о возникновении коронавируса и предприниял все меры для сдерживания эпидемии, передал главную информацию о геноме коронавируса.

«Мы стояли в авангарде борьбы с дезинформацией, попыткам политизации и стигматизации. Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное повествование и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью», — отметил министр.

По изначальной версии коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань, его происхождение связывали с рынком морепродуктов и других экзотических животных. В США власти до сих пор настаивают на этом. Однако Ван И отметил, что спустя год после начала пандемии большое количество исследований говорят о том, что пандемия коронавируса началась отдельными вспышками в разных местах по всему миру.