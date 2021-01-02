\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 02
Вск, 03
-1°
Пнд, 04
-2°
ЦБ USD 73.88 0 01/01
ЦБ EUR 90.79 0.11 01/01
Нал. USD 73.9 / 77.1 00:24
Нал. EUR 91.2 / 91.79 14:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Как могут развлечься рязанцы в зимние каникулы
Новый год на социальной дистанции. Расскажем, как смогу...
5 часов назад
1 061
Как ездить на такси с комфортом и экономить? DiDi предлагает решение
С конца ноября 2020 года для жителей и гостей Рязани ст...
30 декабря 2020 15:58
7 165
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов со стороны СМИ...
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов...
29 декабря 2020 20:10
8 661
Горячая война рязанской мэрии за прибыль Ново-Рязанской ТЭЦ. Энергетик...
21 декабря первые лица мэрии впервые за несколько лет с...
29 декабря 2020 14:48
9
9 830
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Глава МИД Китая рассказал об еще одной версии происхождения COVID-19
Глава МИД Китая рассказал об еще одной версии происхождения COVID-19. Ван И заявил, что все больше исследований говорит о том, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру.

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что все больше исследований говорит о том, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру. Слова министра передает 2 января ИА REGNUM.

Ван И напомнил, что Китай первым сообщил о возникновении коронавируса и предприниял все меры для сдерживания эпидемии, передал главную информацию о геноме коронавируса.

«Мы стояли в авангарде борьбы с дезинформацией, попыткам политизации и стигматизации. Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное повествование и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью», — отметил министр.

По изначальной версии коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань, его происхождение связывали с рынком морепродуктов и других экзотических животных. В США власти до сих пор настаивают на этом. Однако Ван И отметил, что спустя год после начала пандемии большое количество исследований говорят о том, что пандемия коронавируса началась отдельными вспышками в разных местах по всему миру.