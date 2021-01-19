«Погода не виновата». Любимов остался недоволен переносом сроков открытия Лыбедского моста

Глава минтранса сообщил, что открыть движение на мосту 1 января не удалось из-за погоды в декабре. Планировалось, что зима, как и в прошлые годы, будет практически без осадков и температура воздуха останется в диапазоне от 0 до -1 градуса.

Во вторник, 19 января, Николай Любимов провел рабочую встречу с главой минтранса Вадимом Решетником и обсудил перенос сроков открытия Лыбедского моста.

Глава минтранса сообщил, что открыть движение на мосту 1 января не удалось из-за погоды в декабре. Планировалось, что зима, как и в прошлые годы, будет практически без осадков и температура воздуха останется в диапазоне от 0 до -1 градуса. По его словам, это позволило бы работать 24 на 7.

«Сейчас требуется две недели нулевой погоды без осадков для того, чтобы закончить все монтажные работы с насыпью и опорными стенками, плюс три дня на формирование дорожного асфальтного покрытия», — добавил Вадим Решетник.

Любимов попросил не обещать людям то, что может сорваться. «Не погода подвела, а наша самоуверенность. Погода всегда может быть разная, на нее пенять бессмысленно», — заключил губернатор.