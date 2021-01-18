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Касимовцы остались без отопления в 30-градусный мороз
В одном из домов на площади Соборной несколько суток нет тепла. По словам местного жителя, во время ремонта в доме промерзли трубы, подходящие к зданию.

Жители Касимова остались без отопления в 30-градусный мороз. Об этом сообщили местные жители в соцсети.

Отмечается, что в одном из домов на площади Соборной несколько суток нет тепла.

По словам местного жителя, во время ремонта в доме промерзли трубы, подходящие к зданию.

«После этого теплоснабжение от дома отключили, никаких пояснений или сроков ремонта жителям обозначено не было», — отметил касимовец.

По его словам, в доме температура не превышает 10 градусов.

Местный житель добавил, что в дом приходил мастер из ЖЭУ, который пообещал, что оставшимся без тепла касимовцам помогут.

«Время 9 утра, рабочих нет, а начальства и тем более. Но мы не сдаемся. Моя соседка вспомнила военное время, ей сейчас почти 90», — добавил автор сообщения.

Фото Николая Кострикова