В Рязанской области прогнозируют до 29 градусов мороза

По данным метеорологов, в Рязанской области в понедельник, 18 января, температура воздуха местами опустится до -29 градусов ночью и до -23 днем. Будет облачно с прояснениями.

По данным метеорологов, в Рязанской области в понедельник, 18 января, температура воздуха местами опустится до -29 градусов ночью и до -23 днем. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В среднем температура воздуха по области составит ночью −26…−21 градусов, днем −20…−15 градусов, местами -23.

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.