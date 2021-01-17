В Рязани в Шлаковом залило водой проезжую часть

Утром в воскресенье, 17 января, в Рязани водой залило улицу Халтурина. Затопило проезжую часть. Утечка произошла в зеленой зоне в районе Кожно-венерологического диспансера.

Утром в воскресенье, 17 января, в Рязани водой залило улицу Халтурина, возле поворота к кладбищу, сообщает «МедиаРязань». По информации очевидцев, затопило проезжую часть.

В пресс-службе администрации Рязани рассказали, что утечка произошла в зеленой зоне в районе Кожно-венерологического диспансера. Специалисты приступили к устранению. От водоснабжения отключено здание диспансера на улице Спортивной, 9.