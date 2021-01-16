В Рязани на дороге застряли два большегруза

В Рязани днем в субботу, 16 января, на дороге из-за снега встали два большегруза. Инцидент произошел на улице Советской Армии.

В Рязани днем в субботу, 16 января, на дороге из-за снега встали два большегруза. Инцидент произошел на улице Советской Армии. Фотографии прислали очевидцы.

На кадрах видно, что из-за обилия снега фуры не могут сдвинуться с места. Это затруднило движение транспорта.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на улице Советской Армии зафиксирован затор в 9 баллов.