В Рязани на дороге застряли два большегруза
В Рязани днем в субботу, 16 января, на дороге из-за снега встали два большегруза. Инцидент произошел на улице Советской Армии.
В Рязани днем в субботу, 16 января, на дороге из-за снега встали два большегруза. Инцидент произошел на улице Советской Армии. Фотографии прислали очевидцы.
На кадрах видно, что из-за обилия снега фуры не могут сдвинуться с места. Это затруднило движение транспорта.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на улице Советской Армии зафиксирован затор в 9 баллов.