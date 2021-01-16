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Безработный житель Рязанской области ложно обвинил в краже родственника
Жителя Кадомского района оклеветал своего родственника, обвинив его в краже 10 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о «Заведомо ложном доносе».

Жителя Кадомского района обвинил своего родственника в краже 10 000 рублей. Ложный донос выявили полицейские отдела «Сасовский», сообщается на сайте регионального УМВД.

После новогодних праздников в отдел полиции поступило заявление от 27-летнего жителя области о том, что из его дома пропали деньги. Мужчина сообщил, что смог накопить 10 000 рублей, которые хранил в тумбочке. После отмечания Нового года он вернулся домой и заметил, что деньги пропали.

Полицейские следов взлома не обнаружили. Тогда мужчина рассказал, что в доме живет родственник, с которым они давно в ссоре. Он предположил, что тот совершил кражу.

Полицейские пообщались с соседями, однако они в указанное время были в другом месте. В ходе проверки возникли подозрения в достоверности заявления. Выяснилось, что мужчина не имел постоянного дохода, нередко злоупотреблял спиртным. Также заявитель стал путаться в показаниях и сознался, что просто хотел досадить родственнику.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о «Заведомо ложном доносе». Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.