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В Рязанской области обновили «ковидную» статистику
В пятницу, 15 января, в Рязанской области обновили статистику по коронавирусу. Оперштаб при региональном правительстве сообщил, что в регионе выявили 20 098 случаев заражения.

В пятницу, 15 января, в Рязанской области обновили статистику по коронавирусу. Оперштаб при региональном правительстве сообщил, что в регионе выявили 20 098 случаев заражения в

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