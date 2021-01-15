В Рязанской области обновили «ковидную» статистику
В пятницу, 15 января, в Рязанской области обновили статистику по коронавирусу. Оперштаб при региональном правительстве сообщил, что в регионе выявили 20 098 случаев заражения.
В пятницу, 15 января, в Рязанской области обновили статистику по коронавирусу. Оперштаб при региональном правительстве сообщил, что в регионе выявили 20 098 случаев заражения в
- Рязани -10700,
- Рязанском районе — 802,
- Скопине — 646,
- Касимове — 580,
- Ряжске — 452,
- Рыбном — 410,
- Касимовском районе — 404
- Сасове — 385,
- Клепиковском районе — 353,
- Скопинском районе — 303,
- Рыбновском районе — 287,
- Новомичуринске — 281,
- Шиловском районе — 275,
- Михайловском районе — 255,
- Спасском районе — 255,
- Михайлове — 251,
- Шилове — 233,
- Старожиловском районе — 179,
- Александро-Невском районе — 177,
- Александро-Невском — 166,
- Кораблине — 161,
- Захаровском районе — 141,
- Шацком районе — 140,
- Сапожке — 139,
- Спасске-Рязанском — 136,
- Сараевском районе — 133,
- Милославском — 125,
- Сасовском районе — 121,
- Чучкове — 119,
- Старожилове — 118,
- Шацке — 118,
- Спас-Клепиках — 112,
- Сараях — 107,
- Захарове — 106,
- Милославском районе — 100,
- Чучковском районе — 93,
- Пронске — 88,
- Пронском районе — 82,
- Ряжском районе — 80,
- Ухолове — 74,
- Кораблинском районе — 71,
- Путятине — 59,
- Кадоме — 55,
- Путятинском районе — 47,
- Ермиши — 38,
- Ухоловском районе — 31,
- Ермишинском районе — 27,
- Сапожковском районе — 25,
- Пителине — 24,
- Пителинском районе — 19,
- Кадомском районе — 15.