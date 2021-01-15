Рязань встала в десятибалльных пробках

Вечером в пятницу, 15 января, Рязань встала в больших пробках. По данным сервиса «Яндекс. Карты», заторы достигают максимальных десяти баллов. Движение осложнено по основным городским дорогам.

Вечером в пятницу, 15 января, Рязань встала в больших пробках. По данным сервиса «Яндекс. Карты», к 18:30 заторы достигли максимальных десяти баллов.

Движение осложнено по основным дорогам.

В городе произошло несколько ДТП. Так, например, согласно «Яндекс. Картам», две аварии случились на улице Новой, по одной на улицах Циолковского и Ленина.